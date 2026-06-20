Москва20 июн Вести.Биолаборатории появились в постсоветских республиках еще во времена СССР, где их использовали для санитарной охраны территорий, позже они перешли под контроль США, которые не пускают туда никакие международные организации. Такой информацией с ИС "Вести" поделился академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

Почему эти лаборатории оказались в странах бывшего Советского Союза? Потому что, в общем, мы их там и делали, создавали, строили и давали специалистов. Потому что тогда практически в каждой республике наша система Роспотребнадзора и санитарной охраны территории, а тогда это была огромная страна, предусматривала существование таких институтов или лабораторий в различных регионах страны. И практически в каждой республике такие институты создавались, и работали там специалисты, которых готовили и в Москве, и где угодно. Поэтому так и оказалось, что они оказались на территории бывших республик заявил Зверев

Он подчеркнул, что после того, как эти лаборатории перешли под контроль США, там начали проводить работы с особо опасными инфекциями.

То, что их [биолаборатории] американцы использовали и снабжали деньгами, оборудованием и всем прочим – это вообще-то не секрет, мы это подозревали, знали. И, конечно, они туда не пускали никакие международные организации, ну и, естественно, наши тоже никто туда не пустит. Но все эти лаборатории созданы, там созданы условия для работы с особо опасными инфекциями. И это надо понимать. Там можно работать и с вирусами, и с бактериями, и с грибами, в том числе и с теми, которые смертельно опасны для человека заключил вирусолог

Ранее заслуженный журналист РФ Аркадий Мамонтов заявил, что США пытаются снять с себя ответственность за организацию биолабораторий на Украине. Он добавил, что наиболее опасной является лаборатория в Одессе, где сохранились штаммы патогенов из советских коллекций.