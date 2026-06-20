Азаров о последствиях работы биолабораторий США на Украине: жуткие и опасные

Азаров рассказал о последствиях работы биолабораторий США на Украине Азаров о последствиях работы биолабораторий США на Украине: жуткие и опасные

Москва20 июн Вести.Последствия работы биолабораторий Соединенных Штатов на Украине могут быть самыми жуткими и ужасными. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что в харьковской и одесской лабораториях были выявлены штаммы различных опаснейших болезней, в том числе сибирской язвы.

Последствия самые жуткие. Люди готовили создание биологического оружия. Тут ясно, что последствия самые ужасные, не говоря уже о том, что случайный выброс такой жуткой инфекции мог бы спровоцировать колоссальные человеческие жертвы цитирует агентство Азарова

Он также отметил, что экс-президент Украины Виктор Ющенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко разрешили Вашингтону разместить американские биолаборатории на территории Украины.