Москва12 июнВести.Данные о биологических лабораториях на Украине, которые были рассекречены по поручению директора Национальной разведки США Тулси Габбард, подтверждают неоднократные заявления Москвы по этой теме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украиненаписала Захарова в своем Telegram-канале
Ранее Нацразведка США сообщила, что Вашингтон потратил миллионы долларов на строительство четырех биолабораторий на Украине, в одной из которых занимаются исследованиями опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций.