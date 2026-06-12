Захарова отреагировала на рассекреченные данные о биолабораториях на Украине Захарова: США подтвердили заявления России о биолабораториях на Украине

Москва12 июн Вести.Данные о биологических лабораториях на Украине, которые были рассекречены по поручению директора Национальной разведки США Тулси Габбард, подтверждают неоднократные заявления Москвы по этой теме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее Нацразведка США сообщила, что Вашингтон потратил миллионы долларов на строительство четырех биолабораторий на Украине, в одной из которых занимаются исследованиями опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций.