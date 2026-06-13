"Можем праздновать триумф": Мирошник о признании США по биолабораториям Мирошник назвал победой РФ признание США о биолабораториях на Украине

Москва13 июн Вести.Признание того, что администрация экс-лидера США Джа Байдена поддерживала биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран, является триумфом для РФ. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Полученное биооружие можно распространить через насекомых, птиц или источники воды, предположил Мирошник.

Вот такая современная политика ряда политических сил Запада: профинансировать 120 лабораторий, нафаршировать ими не только Украину, но и целый ряд других стран… Собирать наши маркеры, патогены, проверять, как человек славянского происхождения реагирует на те или иные патогены, либо вирусы, бактерии и все прочее рассказал посол

Прямое нарушение Конвенции о запрете биологического оружия обнаружилось благодаря участию лидера США Дональда Трампа и директору американской Нацразведки Тулси Габбард, уточнил он.

Они показали, насколько глубоки и циничны западные силы, которые продолжают разрабатывать оружие массового уничтожения, настраивая его на наш код. И сегодня, по большому счету, мы можем праздновать триумф резюмировал Мирошник

По данным Нацразведки, на Украине построили четыре биологические лаборатории. На это ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона.