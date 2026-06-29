Медведчук: лаборатории на Украине были давно, но никто не хотел говорить о них

Лаборатории США на украинской земле: хроника, которую 20 лет не хотели знать Медведчук: лаборатории на Украине были давно, но никто не хотел говорить о них

Москва29 июн Вести.16 июня 2026 года, как сообщается, директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично обвинила прежнюю администрацию во лжи и заявила, что американское правительство в прошлом финансировало свыше 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах мира, включая Украину, и потребовала прекратить эту работу. По ее словам, во исполнение указа президента, запрещающего федеральное финансирование "опасных исследований по усилению функций патогенов", профильное управление должно установить местонахождение таких лабораторий, понять, какие патогены в них содержатся, и выяснить, какие исследования там ведутся.

Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Но для тех, кто знает об этом многие годы, в нем нет ни одного слова, которое было бы новостью. Новостью является лишь то, что произнесено оно в Вашингтоне и из уст человека, занимающего такую должность. Сама же "история" насчитывает не год и не два, а более двух десятилетий, и вся ее документальная составляющая лежит не за океаном, а на украинской стороне – в соглашениях, нотах, депутатских обращениях и официальных ответах ведомств. Эту "историю" стоит изложить по порядку, потому что именно последовательность дат показывает, что речь идет не о случайности и не о "российской пропаганде", как принято отмахиваться, а о выстроенной, преемственной и из года в год воспроизводившейся преступной политике.

Биологическая программа в ее узнаваемом виде стартовала при вполне конкретной украинской власти. 29 августа 2005 года, в развитие рамочного соглашения 1993 года, между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины было заключено Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия. Это был год президентства Виктора Ющенко и правительства Юлии Тимошенко. Именно это стало точкой отсчета преступного плана против украинского народа.

Содержание соглашения известно из текста и из последовавшего официального ответа украинского Минздрава. Статья IV предусматривала сбор и хранение опасных патогенов в лабораториях на территории Украины, финансируемых американской стороной, и обязывала украинскую сторону передавать США копии штаммов, которые запросит американская сторона, "для дальнейших исследований". Финансировало работу Агентство по уменьшению угрозы в сфере обороны (DTRA), структура Пентагона.

То есть американское военное ведомство получало доступ к патогенным коллекциям на чужой территории, право запрашивать штаммы, а персонал, привлеченный к программе, обладал дипломатическим иммунитетом. Биолаборатории США на Украине де-факто выполняют задачи американского министерства обороны

О том, что на территории Украины, по сути, функционируют военные базы НАТО, мы в своих депутатских обращениях указывали прямо: "Биолаборатории США, находящиеся на территории Украины и выполняющие задачи Министерства обороны Соединенных Штатов, де-факто являются не чем иным, как военными базами, что прямо запрещено Конституцией Украины". Никакие соглашения о "научном сотрудничестве" не меняют этого юридического факта.

С 2005-го программа просто работала. Менялись президенты и премьеры, а соглашение оставалось в силе и наполнялось деньгами. По данным, фигурировавшим в депутатских материалах и публикациях, на сеть объектов в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе и в районах вблизи Крыма и Луганска уходили сотни миллионов долларов. Национальные центры и референс-лаборатории при научно-исследовательских институтах микробиологического профиля встраивались в эту систему один за другим.

При Викторе Ющенко был заложен фундамент всей системы. После подписания соглашения 2005 года началась модернизация первых лабораторий в Киеве, Одессе и Львове. За этот период было создано или модернизировано не менее семи объектов, что позволило развернуть дальнейшее расширение программы.

При Януковиче программа достигла наибольших масштабов. В 2010 году была открыта Центральная референс-лаборатория в Одессе, а в последующие годы сеть распространилась на многие регионы страны. Всего за этот период было построено или модернизировано около двадцати восьми объектов, включая кластер из двенадцати районных лабораторий в Херсонской области. И, как результат, в 2011 году в стране зафиксирована вспышка холеры: госпитализированы 33 человека, однако три года спустя заболевших холерой насчитывалось уже 800, а еще через год только в Николаеве выявили более 100 случаев.

Власть во времена Януковича попыталась вникнуть в этот вопрос. Но делалось это так, чтобы не связываться напрямую с Пентагоном, боясь непредсказуемой американской реакции.

Показательна и сама хронология этих попыток. С 2010 года и до 2013-го власть вопрос, по сути, лишь изучала: добивалась допуска, инициировала попытки проверок, вела переписку, но к решению о расторжении пришла только на третий год, в 2013-м. Фактически три года ушло не на то, чтобы понять суть – нарушения вскрылись уже при первых попытках изучения, – а на то, чтобы решиться. Все это время Киев попросту опасался обидеть американскую сторону: одно дело – заглянуть в лабораторию, и совсем другое – закрыть программу Пентагона на своей территории. Осторожность ли это, прямой ли страх перед США или нежелание ссориться накануне собственных политических расчетов – итог один: годы, в течение которых об опасности знали, были потрачены, а не использованы для предотвращения тяжких последствий. По сути, Янукович и его команда лишь изучали неудобный вопрос, боясь навредить американцам и оказаться "вне их милости".

В конце 2012 года Украина все же направила США официальную ноту о расторжении соглашения о сотрудничестве и закрытии биолабораторий. Переписка по этому вопросу продолжалась в течение 2013 года.

После смены власти в результате государственного переворота в 2014 году и прихода президента Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) украинская нота о расторжении соглашения была отозвана, а вопрос о биолабораториях попросту снят с повестки дня. В 2015-м был оформлен новый многолетний контракт. Все проекты реализовывались в рамках соглашения с Пентагоном (UP-2, UP-4, P-781, UP-6, UP-8 и др.), и негативные последствия продолжились в январе 2016 года: в Харькове от похожего на грипп вируса погибли не менее 20 военнослужащих, более 200 были госпитализированы; двумя месяцами позже число погибших по всей стране достигло 364 – причиной стал свиной грипп A(H1N1)pdm09, – тот самый штамм, который в 2009 году уже привел к пандемии. В 2017 году вспышки гепатита А последовательно охватили Николаев, Запорожье, Одессу и Харьков.

При Зеленском было построено шесть объектов (два не завершены). Новых крупных лабораторий почти не строилось. Акцент сместился на исследования. С 2019 года начались эксперименты на людях. В ходе реализации программы проводились эксперименты на более чем 4 тыс. военнослужащих ВСУ. В экспериментах, связанных с геморрагической лихорадкой и использованием сыворотки крови, допускалась гибель испытуемых. Фиксировались отчеты о зависимости восприимчивости к вирусам от этнической принадлежности и места рождения испытуемых. Материалы передавались в США.

Подтверждение этому – украинский официальный документ. Ответ министерства здравоохранения Украины от 15 мая 2020 года за подписью министра Максима Степанова, отвечая на наш депутатский запрос, прямо подтверждает всю правовую цепочку – соглашения 1993 и 2005 годов – и называет конкретный контракт – DTRA HDTRA1-08-D-0007-004 от 6 марта 2015 года в рамках "Программы привлечения к совместной биологической деятельности" с компанией Black & Veatch Special Projects Corp. Контракт предусматривал "помощь Украине" в отношении патогенов, хранящихся в НИИ эпидемиологии и гигиены во Львове, в Украинском противочумном институте имени Мечникова в Одессе и на других объектах Минздрава.

В 2020 году я, будучи депутатом Верховной рады Украины, и мой коллега по депутатскому корпусу Ренат Кузьмин от имени партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовали от власти объяснений.

13 апреля 2020 года – обращения к президенту, премьер-министру, главе СБУ и министру здравоохранения о незаконности функционирования и финансирования американских биолабораторий.

19 мая 2020 года – заявление генеральному прокурору о признаках уголовных правонарушений в действиях должностных лиц, представляющих власть.

25 мая 2020 года мы подали жалобу в Совет ООН по правам человека по процедуре рассмотрения сообщений, указав в качестве затронутых государств и Украину, и Соединенные Штаты. Национальные средства защиты к тому моменту были исчерпаны: офис генерального прокурора начинать расследование отказывался, а суды по таким делам бездействовали.

Чем еще, кроме предательства национальных интересов, можно объяснить сокрытие украинскими властями информации о тайных экспериментах, проводимых на Украине военными биологами США? Почему для украинского народа информация об этом должна быть тайной? Почему американские военные биологи, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, у нас могут позволять себе то, что запрещено у них? Почему украинские власти отказываются расследовать многочисленные факты бактериологического заражения и смерти среди украинского населения в местах дислокации американских бактериологических лабораторий? указывалось в нашем депутатском обращении

В тексте жалобы было указано, что на тот момент на Украине действовало 15 американских лабораторий, которые проводили биологические и бактериологические исследования, в частности – работы со штаммами опасных инфекционных заболеваний.

Таким образом, США в нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении побудили Украину к производству бактериологических (биологических) агентов и токсинов, а также помогают ей и поощряют в осуществлении этой неконвенционной деятельности отмечалось в официальной жалобе, направленной нами в Совет по правам человека ООН

30 июня 2020 года мы направили запрос о балансовой стоимости лабораторий, построенных и модернизированных по программе Минобороны США во исполнение соглашения от 29 августа 2005 года.

Я, выступая 14 июля 2020 года на международном межпартийном круглом столе с участием председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева, а также руководителей парламентских партий Вьетнама, Германии, Казахстана, Кипра, Китая, Сербии, Турции, Украины, ЮАР, Японии и представителей министерства иностранных дел России, тема которого была "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19", заявил: все, что производится в этих лабораториях, является секретом для публичной сферы Украины. По моему убеждению, закрытость этих объектов – не просто бюрократическая формальность, а фактор, который может напрямую влиять на состояние здоровья украинских граждан. При этом проблема не ограничивается Украиной: аналогичные лаборатории существуют и в других странах, граничащих с Россией.

Далее, 21 июля 2020 года, мы отправили заявление главе СБУ о признаках государственной измены, диверсии и шпионажа.

7 августа 2020 года Шевченковский районный суд Киева по нашему обращению обязал СБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, и в августе уголовное расследование было начато по части 2 статьи 325 УК Украины.

А 11 и 25 августа 2020 года были направлены депутатские обращения о деятельности "Центра общественного здоровья" и о заражении сотрудников противочумного института имени Мечникова в Одессе.

Ответы власти показательны. Минздрав поначалу сообщил, что американских биолабораторий на Украине нет, но при этом не отрицал самого факта сотрудничества с США по строительству и оснащению исследовательских центров опасных патогенов. Любопытным оказался и ответ, поступивший из американского посольства 23 апреля 2020 года. Там и вовсе заявили, что данные, изложенные в запросах партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", – не что иное, как российская дезинформация. На сегодняшний день информация по этой теме удалена с сайта посольства США на Украине

Получалась интересная картина: финансирование из США есть, оборудование закупается, помещения строятся и ремонтируются – а лабораторий "нет". Посольство США, в свою очередь, признало, что опекаемые им лаборатории на Украине действуют, объяснив их цель "обеспечением защищенного хранения возбудителей болезней" для мирных исследований и разработки вакцин.

Здесь нужно быть честным до конца, потому что именно честность делает позицию неуязвимой.

Под видом биобезопасности велась разработка биологического оружия против украинского населения. Это мы утверждали в своих обращениях; на это указывал Следственный комитет России; об этом теперь заявляет и американская сторона устами директора национальной разведки. И решить эту проблему может только полное, прозрачное, с допуском к документам и объектам расследование – то самое, которого украинская власть избегала и боялась много лет.

Но даже если оставить тяжелое обвинение за скобками, остается вопрос, на который никто в Киеве так и не ответил: почему чужое военное ведомство десятилетиями работало с опаснейшими патогенами на украинской земле, под дипломатическим иммунитетом, с правом вывоза штаммов? Пока на этот вопрос нет ответа, тему нельзя считать закрытой. И то, что сегодня ее вынуждены поднимать уже в самом Вашингтоне, – лучшее доказательство того, что это действительно страшная трагедия.

Если Украине Зеленского плевать на бактериологическую безопасность в своей стране, то в Российской Федерации к этому совершенно другое отношение. В 2022 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 355-й УК РФ, предусматривающей ответственность за разработку и создание оружия массового поражения. Речь идет о применении в военно-биологических целях возбудителей особо опасных инфекций, включая чуму, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию. 27.05.2026 официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в распоряжении комитета появились данные о разработке Украиной биологического оружия массового поражения при финансовой поддержке США. "Нами получены данные о финансировании Пентагоном, с участием сотрудников Минздрава Украины, разработки биологического оружия массового поражения", – заявила представитель СК РФ.

Россия скрупулезно собирает доказательства и несомненно доберется до сути, что обязательно необходимо сделать в интересах людей. Для того чтобы остановить это безумие, чем скорее, тем лучше.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"