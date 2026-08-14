Дмитриев: призыв к сыну Байдена раскрыть данные об Украине хорошо настоялся

Дмитриев указал на актуальность призыва к Хантеру Байдену рассказать об Украине Дмитриев: призыв к сыну Байдена раскрыть данные об Украине хорошо настоялся

Москва14 авг Вести.Призыв к сыну экс-президента США Хантеру Байдена раскрыть данные об участии его семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий прошел проверку временем. Таким мнением поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал выступление американского журналиста-расследователя Джона Соломона о том, что доказательства деятельности Хантера Байдена были отвергнуты как иностранная дезинформация.

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К публикации глава РФПИ прикрепил свой пост от 12 июня 2026 года, в котором призвал сына Байдена рассказать о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях и нарушениях, связанных с компанией Burisma.

Телеканал Newsmax ранее сообщил, что Хантер Байден трудоустроился в наркологический реабилитационный центр Peak Path Health в Лос-Анджелесе. Он был назначен советником организации и исполнительным директором ее благотворительного фонда.