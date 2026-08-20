Москва20 авг Вести.Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" рассказал, как украинские чиновники, близкие к офису Владимира Зеленского, отмывали деньги через государственный Sense Bank в Киеве.

Этот банк они использовали для того, чтобы отмывать там коррупционные деньги. Работало это таким образом: они договаривались в Госфинмониторингом, чтобы они ушли на какое-то техническое обслуживание. Именно в это время наличные деньги заводились в банк. И потом уже переводились на счета тех компаний, которые в дальнейшем должны были оплачивать те или иные запросы Зеленского. Несколько раз они уходили на техническое обслуживание с тем, чтобы дать возможность занести мешки денег в этот самый банк, легализовать эти деньги и потом уже со счетов определенных компаний оплачивать, в том числе и залог за [экс-министра энергетики и юстиции Германа] Галущенко