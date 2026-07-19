Зеленский уволил вице-премьера по евроинтеграции Депутат Железняк заявил, что Зеленский уволил вице-премьера по евроинтеграции

Москва19 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил вице-премьера Украины по евроинтеграции Тараса Качку. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как утверждает нардеп, Зеленский принял соответствующее решение, чтобы не выполнять обещание и не принимать законопроекты так называемого пакета Качки-Кос. По словам Железняка, Качка периодически напоминал главе киевского режима, что эти законопроекты необходимо принять.

Все источники говорят, что уволили [Качку] за то, что он иногда имел опрометчивость сказать президенту [Зеленскому] и его окружению, что бросать партнеров со всеми обещаниями очень плохо. Ну и хоть что-то по борьбе с коррупцией надо выполнять написал он

Железняк не исключил, что увольнение Качки могут использовать для окончательного отказа от инициатив из этого пакета.

Как напомнили украинские СМИ, законопроекты предусматривают среди прочего существенное увеличение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее в Евросоюзе заявили, что отказывают Украине в быстром вступлении в ЕС. Для этого Киеву понадобится 10-20 лет.