В Госдуме допустили ослабление позиций Зеленского после ухода Каллас Депутат Толмачев: отставка Каллас может лишить Зеленского части поддержки

Москва19 июн Вести.Отставка главы евродипломатии Каи Каллас может ослабить часть поддержки, на которую рассчитывает глава киевского режима Владимир Зеленский. Таким мнением поделился депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru.

Каллас – лишь один из европейских политиков, поддерживающих Украину, поэтому ее возможный уход не станет решающим фактором для будущего Зеленского, однако все же повлияет на его положение, отметил он.

Кая Каллас – лишь один из столпов, на которые опирается Зеленский, и отставка главы евродипломатии не станет катастрофой в значении финала его собственной истории. Но без Каллас часть поддержки, на которую рассчитывает украинский президент, может пошатнуться сказал Толмачев

При этом он отметил, что многое будет зависеть от того, кто займет пост главы евродипломатии после Каллас.

По мнению депутата, рассчитывать на кардинальное изменение политики Евросоюза в отношении России после возможной смены руководства европейской дипломатии пока не стоит.

Ранее стало известно, что инициатива по лишению Каллас полномочий поступает от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Предположительно, она стоит за инициативой по реформированию дипломатического аппарата ЕС.