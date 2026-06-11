FT: страны ЕС могут оставить Каллас без полномочий из-за неэффективной работы

FT: главу дипломатии ЕС Каю Каллас могут лишить полномочий на фоне неудач FT: страны ЕС могут оставить Каллас без полномочий из-за неэффективной работы

Москва11 июн Вести.Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность на фоне внешнеполитических неудач радикально реформировать европейскую дипломатическую службу, которую возглавляет Кая Каллас, пишет газета The Financial Times.

Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие в себя лишение полномочий главы внешнеполитического ведомства блока Кайи Каллас говорится в публикации

По данным источников издания, сейчас Европейская служба внешних действий с бюджетом в 1 миллиард евро "не работает так, как должна в современном мире".

Реформа, предложенная Францией, предполагает передачу значительного объема полномочий от дипведомства Евросоюза отдельным странам, а также ограничение самостоятельности главы службы.

Некоторые страны ЕС ранее кулуарно жаловались на пересечение полномочий и отсутствие координации работы европейской дипломатической службы с министерствами иностранных дел отдельных стран, а также другими структурами ЕС, пишет FT.

Издание отмечает, что Каллас часто высказывает свое мнение по вопросам, ответ на которые следовало коллективно согласовать.

На прошлой неделе евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер говорил, что радикальная позиция Каллас тормозит восстановление диалога ЕС с Москвой.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя действия и заявления Кайи Каллас, заявил, что ей удалось вывести всех из себя.