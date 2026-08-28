Килинкаров заявил, что Зеленскому нужно кресло президента для безопасности Килинкаров: Зеленский нечист на руку, и кресло президента нужно для безопасности

Москва28 авг Вести.Ни один правоохранительный орган Украины не может возбуждать уголовные дела в отношении нечистого на руку главы киевского режима Владимира Зеленского до тех пор, пока он является президентом Украины. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, независимость и суверенитет Украины были основаны на коррупции и теневой экономике.

А украинцы делали вид, что они не замечают, как украинская власть, в общем-то, занимается коррупцией. Какой-то период времени всех все устраивало. Когда кормовая база становилась меньше, то, естественно, эти договоренности где-то в какой-то мере нарушались. Сейчас они нарушены полностью. Власть уже просто охамела … На самом деле Зеленский нечист, ни один правоохранительный орган Украины не может вести против него никакие следственные действия, возбуждать уголовные дела или преследовать до тех пор, пока он является президентом Украины сказал он

Килинкаров отметил, что это вовсе не означает, что правоохранительные органы Украины не могут все фиксировать.

Будут эти материалы находиться ровно до тех пор, пока он будет президентом. Поэтому Зеленский, конечно же, цепляется за это кресло. И когда он говорит о гарантиях безопасности, он имеет в виду прежде всего гарантии безопасности для себя – второй срок президентства вот с тем самым иммунитетом сказал он

Ранее Спиридон Килинкаров заявил, что Украину ждет новый майдан, который будет мощнее двух предыдущих.