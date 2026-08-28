Экс-депутат Рады указал, кто точно не станет президентом Украины Килинкаров: Зеленский, Залужный, Буданов и Федоров не будут президентами Украины

Москва28 авг Вести.В послевоенной Украине никто из нынешних лидирующих в рейтингах политиков не сможет выиграть выборы и стать президентом. Таким мнением депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров поделился в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его словам, народ Украины не изберет ни нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского, ни руководителя офиса президента Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ни посла в Лондоне Валерия Залужного, ни экс-министра обороны Михаила Федорова.

Он (Зеленский – прим. ред.), конечно, может бесконечно долго считать, что выборы человечество придумало только для того, чтобы его переизбрать на второй срок. Хотя это, на самом деле, не так. Поэтому в будущей политической, послевоенной конфигурации Украины я не вижу ни Зеленского, ни, кстати, тех людей, которые сегодня в рейтингах политиков занимают лидирующие позиции. Я не вижу будущего там ни у Залужного, … ни у того же Буданова, ни даже у того же Федорова сказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что киевский режим приближается к расколу, так как из-за коррупционных скандалов Зеленский теряет сторонников, а число его оппонентов начинает расти.