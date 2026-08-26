Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский не сможет интегрировать Украину в ЕС Экс-депутат Рады: Украина не сможет вступить в ЕС из-за отсутствия реформ

Москва26 авг Вести.Интеграция Украины в Европейский союз в первую очередь зависит от тех реформ, которые глава киевского режима Владимир Зеленский должен провести в стране. Однако эти изменения противоречат его собственным интересам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он уточнил, что в требования ЕС входят 27 законопроектов, которые направлены на ограничение влияния президента Украины на структуры исполнительной, судебной и законодательной властей.

Вопрос интеграции Украины в Европейский союз зависит… от тех реформ, которые Зеленский должен провести на Украине. Но проблема здесь есть одна, те реформы, которые требует Европейский союз от Зеленского, они противоречат интересам и Зеленского, и его режима… Конечно, он на это никогда не согласится – передать силовые структуры в подчинение кому бы то ни было и потерять такой инструмент влияния, Зеленский просто себе это позволить не может объяснил Килинкаров

В результате, считает политолог, намерение Зеленского не реализовывать подобные реформы приведут его к противостоянию с Брюсселем.

Я не исключаю, что даже осенняя сессия [Верховной рады] начнется, и часть политиков будут пытаться проталкивать эти законопроекты, а Зеленский будет всячески противодействовать тому, чтобы не принимались эти законы и, соответственно, будет вызывать такую крайне негативную реакцию со стороны Европейского союза добавил он

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что киевский режим пойдет против Запада в том случае, если лишится его поддержки. Он добавил, что режим Зеленского держится только на агрессии против России.