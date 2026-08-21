Москва21 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский приложил все усилия для того, чтобы жизнь украинцев в Европе стала невыносимой и они не смогли получить там даже временную защиту. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

Все проблемы, которые возникают у украинских мужчин и женщин на территории Европейского союза – это проблемы, которые были созданы режимом Зеленского и лично Зеленским. Он лично обращался в Европейскую комиссию с просьбой ужесточить отношение к украинцам, чтобы они там сталкивались с тысячами проблем и невозможностью получить временную защиту, чтобы выдавить этих украинцев за пределы Европейского союза сказал Спиридон Килинкаров

С 31 июля Евросоюз изменил правила предоставления временной защиты новым прибывающим с Украины. Теперь она должна предоставляться только тем, кто может подтвердить исполнение своих воинских обязанностей на Украине. Ограничение касается только новых заявителей и не распространяется на уже получивших временную защиту в ЕС.