Москва12 авг Вести.Западные партнеры Украины осознают, что урегулирование конфликта при Владимире Зеленском невозможно. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров.

Он подчеркнул, что любые поиски вариантов установить мир с Зеленским обречены на провал.

Зеленский уже для себя понял, что в новом раскладе политическом послевоенном для него нет места. Он пытается судорожно решить этот вопрос – выборы, его переизбрание и так далее, но это не работает. Это не устраивает никого: ни внутри Украины – его, условно говоря, конкурентов или политических оппонентов, ни западных партнеров, которые понимают, что с Зеленским в будущем просто урегулировать этот конфликт, вывести его в какое-то мирное русло практически не получается. И не может получиться по определению