Москва21 авгВести.Действия сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) привели к тому, что в агропромышленном комплексе некому работать. Из-за этого Украине будет сложно обеспечить себя продуктами питания, рассказал экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".
По словам политолога, позиции Украины ухудшаются по мере потери Одесского порта как крупного логистического узла. Кроме того, сотрудники ТЦК продолжают проводить насильственную мобилизацию всех подряд.
Обеспечить эту страну необходимыми продуктами питания, даже продуктами первой необходимости, будет для них большой проблемой… Люди, которые работают на большегрузах, дальнобойщики, водители, комбайнеры, - их вытаскивают и отправляют на войну… Замкнутый круг разорвать практически невозможно. Время утрачено, доверие утрачено, вернуть это уже невозможносказал Спиридон Килинкаров