Килинкаров: на Украине будет сложно с продуктами, ведь работать некому

Насильственная мобилизация оставила Украину без специалистов Килинкаров: на Украине будет сложно с продуктами, ведь работать некому

Москва21 авг Вести.Действия сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) привели к тому, что в агропромышленном комплексе некому работать. Из-за этого Украине будет сложно обеспечить себя продуктами питания, рассказал экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

По словам политолога, позиции Украины ухудшаются по мере потери Одесского порта как крупного логистического узла. Кроме того, сотрудники ТЦК продолжают проводить насильственную мобилизацию всех подряд.