Экс-депутат Рады Олейник сравнил условия пребывания в ТЦК с тюрьмами на Украине Олейник: условия пребывания в ТЦК гораздо хуже, чем в украинских тюрьмах

Москва22 сен Вести.Условия пребывания насильственно мобилизованных граждан Украины в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) гораздо хуже, чем в тюрьмах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, в последнее время отношение к так называемым защитникам Отечества изменилось.

В ТЦК условия пребывания тех, кого насильственно бусифицировали, хуже, чем в тюрьмах по питанию, по защите своих прав и так далее. Их избивают, калечат, убивают; там доводят людей до того, что люди накладывают на себя руки и так далее отметил Олейник

Бывший нардеп уверен, что организованное сопротивление на Украине рано или поздно возникнет, и оно будет беспощадным.

Очевидно, что идет сопротивление. К сожалению, в Украине нет партии и лидеров мира. Поэтому на сегодняшний день понятно, что индивидуальное сопротивление существует, а вот такого организованного, оно рано или поздно будет, потому что произойдет бунт бессмысленный и беспощадный. Так долго издеваться над людьми невозможно добавил политик

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал статистику, согласно которой мобилизационная система на Украине оценивается как крайне низкая. По его словам, лишь единицы из числа мобилизованных в итоге попадают в зону боевых действий.