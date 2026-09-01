Лубинец заявил, что до линии фронта добираются не более 2–3% призванных в ВСУ

Омбудсмен Украины признал, что до фронта доходят лишь единицы мобилизованных Лубинец заявил, что до линии фронта добираются не более 2–3% призванных в ВСУ

Москва1 сен Вести.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал статистику, свидетельствующую о крайне низкой эффективности мобилизационной системы на Украине. По его оценке, лишь единицы из числа мобилизованных в итоге попадают в зону боевых действий.

В интервью "Украинской правде" омбудсмен заявил, что "в лучшем случае, может, пару человек из 100 — 2%, может, 3%" попадают на фронт. Он пояснил, что значительная часть призванных либо сразу самовольно покидает воинские части, либо после прибытия на учебные полигоны не проходит медицинское освидетельствование.

Многие доезжают до полигонов, и там врачи, это же воинские части, они их отказываются принимать рассказал Лубинец

Омбудсмен также отметил, что эффективность территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) следует оценивать не по количеству "закрытых планов", а по числу военнослужащих, реально добирающихся до передовой. Он подчеркнул необходимость изменения системы, ориентированной на количественные показатели.

Ранее Лубинец уже сообщал о преступных схемах в ТЦК. Так, в Береговском районном ТЦК Закарпатской области Украины зафиксированы массовые нарушения прав военнообязанных. По данным омбудсмена, руководство военкомата фальсифицировало данные в государственной системе и лишало граждан законных отсрочек от мобилизации без проведения комиссий и оформления документов.