Мирошник: на Украине будут постепенно снижать требования для мобилизации Мирошник: насильственная мобилизация – неотвратимая участь для Украины

Москва9 июл Вести.На Украине будут постоянно снижать требования для мобилизации и насильно отправлять на фронт максимальное количество человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Посол отметил, что желающих массово "ломиться" в ряды Вооруженных сил Украины нет, поэтому ТЦК (территориальный центре комплектования, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизуют тех, кто соответствует хотя бы минимальным требованиям.

ТЦК, насильственная мобилизация, загон на фронт – это неотвратимая участь для Украины. Постепенное снижение возраста, расширение категорий, будут забирать на передовую и больных, и кривых, и учащихся, и незнающих, как писать буквы – всех подряд. И женщин загонят туда, и 18-летних загонят. То есть вот эта рамка будет постепенно расширяться по мере того, как будет исчерпываться человеческий ресурс уверен Мирошник

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал масштабной коррупционной схеме в ТЦК на Украине. По его словам, продолжение насильственной мобилизации выгодно всем участникам схемы.