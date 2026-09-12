Москва12 сен Вести.Украинские ТЦК (аналог военкомата) нашли способ мобилизовать "забронированных" граждан, сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Основой для такой лазейки в законодательстве стала украинская судебная практика, в рамках которой суды могут признавать мобилизацию незаконной, но не обязывают военные части увольнять пострадавших.

"Забронированного" могут мобилизовать - и даже факт незаконного призыва не гарантирует увольнение из ВСУ​​​. На Украине участились случаи, когда мужчину с действующей бронью мобилизуют, несмотря на право на отсрочку. Такая позиция основывается на решении верховного суда о необратимости мобилизации. В этом и нашли лазейку украинские "людоловы", которые ради выполнения плана теперь мобилизуют всех подряд сказал журналистам представитель силовых структур

ТАСС уже сообщало со ссылкой на источники в российских силовых структурах, что ТЦК на Украине хотят вернуть на фронт около 10 тысяч бывших военнопленных из-за катастрофической нехватки личного состава.

В условиях нехватки личного состава в ВСУ Киев усилил насильственные мобилизационные мероприятия. В украинском обществе этот процесс получил неофициальное название "бусификация". Чтобы избежать призыва, многие мужчины призывного возраста стараются не покидать свои дома или пытаются незаконно выехать за пределы страны

Ситуация в зоне СВО для Киева становится хуже день ото дня, отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.