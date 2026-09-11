На Украине командование ВСУ хочет вернуть на фронт бывших военнопленных Вернувшимся из плена украинцам стали приходить повестки в ТЦК

Москва11 сен Вести.Командование ВСУ намерено вернуть на фронт порядка 10 тысяч бывших военнопленных, считают в российских силовых структурах. Это связано с нехваткой личного состава в украинской армии, отмечает ТАСС.

Родные бывших военнопленных сообщают, что их родственникам стали приходить через мобильное приложение повестки в ТЦК (аналог военкомата) для повторного прохождения медкомиссии.

Из-за катастрофической нехватки личного состава украинское командование намерено вернуть на фронт бывших пленных. В настоящий момент идет прощупывание почвы и оценка количества потенциального пополнения пояснил источник агентства в российской силовой структуре

По оценке, количество тех, кого можно вернуть на передовую после возвращения из плена, оценивается в 10 тысяч человек – это две механизированные бригады. Жены и матери бывших пленных опасаются, что киевский режим снова мобилизует их родных для того, чтобы сократить дефицит личного состава в ВСУ.

Киев в условиях дефицита новобранцев проводит насильственную мобилизацию, которую на Украине называют словом "бусификация". Насильственные акции сотрудников ТЦК вызывают многочисленные скандалы и протесты на Украине. Сейчас на Украине мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва. Для того, чтобы избежать мобилизации в украинские вооруженные силы, они либо нелегально покидают страну, либо прячутся в домах и не выходят на улицу.

Ситуация в зоне СВО для украинской стороны ухудшается день ото дня, отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.