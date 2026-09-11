Мирошник заявил, что 70-75% солдат ВСУ были мобилизованы насильно

Мирошник раскрыл долю насильно мобилизованных в рядах ВСУ Мирошник заявил, что 70-75% солдат ВСУ были мобилизованы насильно

Москва11 сен Вести.Около 70-75% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют насильно мобилизованные. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с РИА Новости он отметил, что украинская армия создала целую систему принуждения.

В структуре украинской армии сегодня где-то в районе 70-75% - это насильно мобилизованные сказал Мирошник

Он добавил, что в ВСУ крайне мало мотивированных людей.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали на кладбище работника ритуальной службы в городе Мерефе Харьковской области. При этом полицейские удерживали коллег мужчины, которые пытались помешать насильственной мобилизации.

Между тем в Службе внешней разведки РФ рассказали, что Брюссель требует от Киева незамедлительно принять решение об объявлении мобилизации женщин на Украине.