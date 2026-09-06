Могильщика в Харьковской области насильно мобилизовали прямо на кладбище

Украинца в Харьковской области насильно мобилизовали прямо с кладбища Могильщика в Харьковской области насильно мобилизовали прямо на кладбище

Москва6 сен Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали на кладбище работника ритуальной службы в городе Мерефе Харьковской области. Об этом пишет издание "Время.ua".

Уточняется, что сотрудник похоронной службы приехал на кладбище выкапывать могилы.

В Мерефе Харьковской области сотрудники ТЦК похитили рабочего ритуальной службы, который приехал копать могилы на кладбище отмечается в Telegram-канале издания

Подчеркивается, что полицейские удерживали сотрудников ритуальной службы, которые пытались помешать насильственной мобилизации.

Пятого сентября депутат Верховой рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине сотрудники ТЦК начали устраивать засады на военнообязанных.