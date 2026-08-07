Марочко: сотрудники ТЦК под Харьковом отлавливают и избивают мужчин Марочко: сотрудники ТЦК на Украине отлавливают мужчин, как собак

Москва7 авг Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в РФ) ловят и избивают мужчин в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что один из мужчин, которого избили сотрудники ТЦК, скончался от полученных травм.

Если мы говорим о дефиците и ужесточении мобилизации в Харьковской области, то сейчас уже в сети Интернет публикуется ряд роликов, на которых лютуют украинские ТЦК: они в буквальном смысле отлавливают людей, как собак, на улицах Харькова и в его окрестностях. сказал Марочко

Он добавил, что ужесточение мобилизации в Харьковской области началось из-за проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. По словам эксперта, ВСУ испытывают кадровый голод из-за давления ВС РФ.