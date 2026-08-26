Спецназ прибыл на место протеста против ТЦК в Тернополе

В Тернополе военная техника прибыла на место стихийного протеста против ТЦК Спецназ прибыл на место протеста против ТЦК в Тернополе

Москва26 авг Вести.На Украине сотрудники спецназа и военная техника прибыли на стихийный протест жителей Тернополя, которые выступили против действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, силовики посадили сотрудников ТЦК в автобус и спешно эвакуировали. При этом толпа не начала расходиться, а людей становится только больше.

Ранее сотрудник ТЦК был убит во Львове. Telegram-канал "Северный ветер" написал, что один из мужчин отказался выполнять требования сотрудника и нанес ему ножевые ранения.

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель связала убийство сотрудника ТЦК с принудительной мобилизацией на Украине. Она напомнила, что жители Львова еще в прошлом месяце устроили бунт против действий ТЦК.