Москва9 авгВести.Во Львове сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) разбили голову мужчине, пытаясь мобилизовать его. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
По данным ресурса, также пострадала дочь мужчины.
Во Львове работники ТЦК разбили голову мужчине и залили газом лицо его дочериговорится в публикации
Отмечается, что за мужчину вступились прохожие. После их вмешательства украинца отпустили.
Для Киева пополнение личного состава ВСУ становится одной из главных проблем, и украинские военкоматы идут на крайние меры в стремлении отправить туда хоть кого-то. Насильственные действия сотрудников ТЦК по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.