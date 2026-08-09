Военкомы во Львове разбили голову мужчине при попытке мобилизации

Жителю Львова разбили голову при попытке мобилизации Военкомы во Львове разбили голову мужчине при попытке мобилизации

Москва9 авг Вести.Во Львове сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) разбили голову мужчине, пытаясь мобилизовать его. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

По данным ресурса, также пострадала дочь мужчины.

Во Львове работники ТЦК разбили голову мужчине и залили газом лицо его дочери говорится в публикации

Отмечается, что за мужчину вступились прохожие. После их вмешательства украинца отпустили.

Для Киева пополнение личного состава ВСУ становится одной из главных проблем, и украинские военкоматы идут на крайние меры в стремлении отправить туда хоть кого-то. Насильственные действия сотрудников ТЦК по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.