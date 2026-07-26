Жители Львова забросали военкомов камнями во время уличного конфликта

Во Львове местные жители закидали сотрудников ТЦК камнями и асфальтом Жители Львова забросали военкомов камнями во время уличного конфликта

Москва26 июл Вести.В украинском Львове произошёл очередной конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Видеозапись инцидента опубликовали городские паблики и Telegram-каналы.

На кадрах запечатлено, как группа агрессивно настроенных граждан устроила перепалку с представителями ТЦК, переросшую в метание камней и кусков асфальта в сторону военкомов. Сотрудники военкомата попытались оперативно покинуть место происшествия на служебном автомобиле.

На записи видно, что они также бросали предметы в ответ, однако полномасштабного прямого столкновения сторонам удалось избежать.