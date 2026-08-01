Москва1 авгВести.В здании территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) в городе Мостиска Львовской области обнаружили тело мужчины. По предварительной версии, речь идет о самоубийстве, сообщили областном ТЦК.
Уточняется, что мужчину без признаков жизни обнаружили в служебном помещении ТЦК в Мостиске. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия.
Предварительная квалификация события - самоубийствоговорится в сообщении центра в соцсетях
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В украинских СМИ и социальных сетях регулярно появляются сообщения и видеозаписи, связанные с работой ТЦК и проведением насильственных мобилизационных мероприятий.
В июле этого года сообщалось, что в Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в местную жительницу, ранив ее. Еще одной женщине сотрудники военкомата распылили в лицо перцовый баллончик, другой переехали ногу.