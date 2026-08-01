Мужчина покончил с собой в одном из ТЦК на Украине

На Украине мобилизованный покончил с собой в военкомате Мужчина покончил с собой в одном из ТЦК на Украине

Москва1 авг Вести.В здании территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) в городе Мостиска Львовской области обнаружили тело мужчины. По предварительной версии, речь идет о самоубийстве, сообщили областном ТЦК.

Уточняется, что мужчину без признаков жизни обнаружили в служебном помещении ТЦК в Мостиске. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия.

Предварительная квалификация события - самоубийство говорится в сообщении центра в соцсетях

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В украинских СМИ и социальных сетях регулярно появляются сообщения и видеозаписи, связанные с работой ТЦК и проведением насильственных мобилизационных мероприятий.

В июле этого года сообщалось, что в Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в местную жительницу, ранив ее. Еще одной женщине сотрудники военкомата распылили в лицо перцовый баллончик, другой переехали ногу.