Гончаренко: сотрудники ТЦК на Украине устраивают засады на военнообязанных

Сотрудники ТЦК начали устраивать засады на военнообязанных украинцев Гончаренко: сотрудники ТЦК на Украине устраивают засады на военнообязанных

Москва5 сен Вести.На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали устраивать засады на военнообязанных, заявил депутат Верховой рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он отметил, что именно такая ситуация произошла накануне в Одессе.

ТЦК начали делать засады… И здесь все: мастерская конспирация, командная работа и координация действий. Какие прекрасные разведчики пропадают в ТЦК написал украинский депутат в своем Telegram-канале

Также он опубликовал видеозапись, на которой сотрудники ТЦК во время такого рейда скрутили жителя Одессы.

Гончаренко акцентировал внимание на телескопической дубинке, которая была в руках одного из сотрудников ТЦК. Он задался вопросом, что в дальнейшем следует ожидать от сотрудников ТЦК.

ТЦК начнут стрелять на поражение в гражданских, тренируя не только конспирацию, но и общевойсковой бой написал нардеп

О том, что на Украине сотрудники ТЦК "охотятся" на призывников у их домов в конце августа заявляла бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Такие действия она назвала "бесчеловечной" практикой.