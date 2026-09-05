Москва5 сенВести.На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали устраивать засады на военнообязанных, заявил депутат Верховой рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он отметил, что именно такая ситуация произошла накануне в Одессе.

ТЦК начали делать засады… И здесь все: мастерская конспирация, командная работа и координация действий. Какие прекрасные разведчики пропадают в ТЦК

написал украинский депутат в своем Telegram-канале

Также он опубликовал видеозапись, на которой сотрудники ТЦК во время такого рейда скрутили жителя Одессы.

Гончаренко акцентировал внимание на телескопической дубинке, которая была в руках одного из сотрудников ТЦК. Он задался вопросом, что в дальнейшем следует ожидать от сотрудников ТЦК.

ТЦК начнут стрелять на поражение в гражданских, тренируя не только конспирацию, но и общевойсковой бой

написал нардеп

О том, что на Украине сотрудники ТЦК "охотятся" на призывников у их домов в конце августа заявляла бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Такие действия она назвала "бесчеловечной" практикой.