Москва5 сенВести.На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали устраивать засады на военнообязанных, заявил депутат Верховой рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он отметил, что именно такая ситуация произошла накануне в Одессе.
ТЦК начали делать засады… И здесь все: мастерская конспирация, командная работа и координация действий. Какие прекрасные разведчики пропадают в ТЦКнаписал украинский депутат в своем Telegram-канале
Также он опубликовал видеозапись, на которой сотрудники ТЦК во время такого рейда скрутили жителя Одессы.
Гончаренко акцентировал внимание на телескопической дубинке, которая была в руках одного из сотрудников ТЦК. Он задался вопросом, что в дальнейшем следует ожидать от сотрудников ТЦК.
ТЦК начнут стрелять на поражение в гражданских, тренируя не только конспирацию, но и общевойсковой бойнаписал нардеп
О том, что на Украине сотрудники ТЦК "охотятся" на призывников у их домов в конце августа заявляла бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Такие действия она назвала "бесчеловечной" практикой.