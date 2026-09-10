Евросоюз требует от Украины немедленной мобилизации женщин СВР РФ: Европа требует от Киева мобилизации женщин

Москва10 сен Вести.Брюссель требует от киевского режима незамедлительно принять решение об объявлении мобилизации женщин на Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

По данным пресс-бюро СВР, Еврокомиссия приветствует активизацию дискуссии о мобилизации украинских женщин. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас на недавней неформальной встрече глав МИД стран ЕС посетовала, что на Украине остается все меньше мужчин. По ее мнению, призыв в армию женщин станет "шагом в правильном направлении".

Брюссель требует от представителей украинской стороны незамедлительно "перейти от слов к делу" и принять политическое решение о начале женской мобилизации говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что в качестве примера для подражания в ЕС привели Израиль.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости начать рассматривать вопрос мобилизации женщин на Украине. До этого экс-замминистра обороны Анна Маляр высказала схожее мнение, допустив принудительную мобилизацию украинских женщин.