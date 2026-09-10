СВР: украинкам надо надеяться, что ВС РФ сорвут планы Киева по их мобилизации

СВР советует украинкам надеяться на срыв планов Киева по мобилизации армией РФ СВР: украинкам надо надеяться, что ВС РФ сорвут планы Киева по их мобилизации

Москва10 сен Вести.Украинкам остается надеяться, что Вооруженные силы России сорвут планы киевского режима по мобилизации женщин. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По информации ведомства, в Европейской комиссии приветствуют активизацию на Украине обсуждения возможности проведения мобилизации среди женского населения.

Украинским женщинам остается надеяться, что российская армия сорвет эти преступные планы раньше, чем кровавый глава режима подпишет смертный приговор генофонду украинского народа говорится в заявлении

В СВР ранее заявили, что Европа требует от Украины провести мобилизацию женщин. По информации службы, в европейских странах сейчас находятся до 5,6 миллиона граждан Украины, из которых женщины составляют 43,4%.