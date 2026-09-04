Москва4 сен Вести.Стремительная убыль населения Украины мешает Западу затягивать украинский конфликт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

По его словам, на Западе хотели бы, чтобы украинцы "продолжали как можно дольше убивать русских" в надежде на истощение, что является основным планом Запада.

На пути его реализации встает непреодолимое препятствие в виде стремительно растущей убыли населения на Украине сказал Нарышкин

Директор СВР РФ подчеркнул, что сегодня Украина лидирует в Европе по самой высокой смертности населения и самой низкой рождаемости. По данным украинского Минюста, в 2026 году число новорожденных будет в четыре раза меньше, чем число ушедших из жизни граждан Украины, заключил Нарышкин.

Ранее советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков заявил, что Украина рискует прийти к вымиранию. Спасти ее может только Россия.