Москва4 сен Вести.Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ выразил мнение, что украинцы как нация исчезают при нынешней демографический ситуации. К такому выводу он пришел, изучив данные о рождаемости и коэффициенте фертильности женщин; заявление эксперта опубликовано на его странице в соцсети.

По мнению аналитика, в настоящее время наблюдается демографическая катастрофа.

Нация фактически исчезает за два поколения, то есть за 50 лет сказано в посте

По его данным, при демографических показателях начала 2010-х годов за 30 лет на Украине формировалось поколение примерно в 13 млн человек. По его оценке, примерно половина из них - женщины, которые могли родить более 10 млн детей.

По информации аналитика, однако в 2026-2027 году могут родиться лишь 7 млн человек, из которых 3,5 миллиона - женщины. По мнению эксперта, они родят менее 3 млн детей, у которых будет лишь примерно 500 тысяч потомков.