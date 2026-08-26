Москва26 авг Вести.На Украине возможен массовый побег женщин из страны в случае объявления их принудительной мобилизации. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

По данным социологов, мужской мобилизационный ресурс на Украине при нынешних темпах ведения военных действий рассчитан максимум до 2028-2029 годов, отметил эксперт.

Соответственно, восполнить его можно либо уж совсем стариками и совсем уж молодыми, а молодые, кто мог, уже давно сбежали с Украины, либо более многочисленной группой населения – это женщины. Мобилизационный ресурс женский на Украине порядка пяти миллионов, на самом деле один из самых значительных… Слухи о перспективах женской мобилизации, продолжение войны бесконечной формирует страх у женщин… Это поспособствует тому, что через открытые границы рванет большое-большое количество женщин с детьми, кто еще оставался на Украине, и особенно те, у кого нет детей, и те, у кого дети уже стали совершеннолетними сказал он

Эти категории женщин в перспективе первыми могут попасть под принудительную мобилизацию, добавил Скориков.

Я вполне допускаю, что под давлением в какой-то период, когда действительно начнут заканчиваться мужчины, постепенно будут вводить принудительную мобилизацию женщин. Сначала медицинских или инженерных специальностей для работы в тылу или в санчасти подчеркнул эксперт

Ранее Скориков заявил, что в случае объявления женской мобилизации на Украине может произойти война полов.