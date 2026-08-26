Эксперт прогнозирует войну полов на Украине в случае женской мобилизации Эксперт Скориков: на Украине возможна война полов в случае женской мобилизации

Москва26 авг Вести.В случае объявления женской мобилизации на Украине может произойти война полов. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

По его словам, женщины, которые понимают, что могут попасть в потенциальную категорию военнообязанных, начинают соревноваться с мужчинами.

Они хотят, чтобы мужчины, которые являются пацифистами, ухилянтами, шли погибать на фронт, лишь бы до них не дошла очередь. Это очень интересная, примечательная, общественная социологическая картина, которая свидетельствует о том, что на фоне этой дискуссии все это может разразить еще войну полов сказал он

Ранее председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила, что на Украине невозможно ввести женскую мобилизацию, потому что это вызовет сильное потрясение, после которого в стране рухнут абсолютно все структуры.