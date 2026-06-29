Москва29 июн Вести.Женщинам нет места на войне из-за запредельных физических, эмоциональных и психологических нагрузок. Об этом ИС "Вести" заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

По ее словам, тема мобилизации на Украине – одна из самых острых, болезненных и неприятных для граждан страны. Как отметила правозащитница, мобилизация всех слоев населения на добровольной основе провалилась и сейчас пытаются "заткнуть дыры" заключенными.

На этом фоне, конечно, абсолютно тупая, бессмысленная пропаганда, которая показывает женщин, мобилизованных из тюрем, она не имеет никакого смысла, кроме как попытки показать, что не все так плохо в процессе мобилизации… Это абсолютно пропагандистские кампании… которые призваны… показать, что не все так страшно… Женщины тоже готовы защищать Украину… Женщины на Украине традиционно активные и в политическом, и в социальном, и в экономическом смыслах. Но мы также отлично понимаем, что во время военных действий, особенно в современных условиях, женщине там нечего делать абсолютно, там совершенно запредельные физические, эмоциональные и психологические нагрузки сказала Шеслер

Война – дело мужское, считает она.

Женщины не смогут выдержать того, что может выдержать мужчина, - при всей моей тоже убежденности в необходимости равенства мужчин и женщин… А речь идет о том, что пытаются воздействовать на самолюбие мужчин: "Вот видите, вы прячетесь по домам… а в это время вот есть такие отважные женщины, которые выдерживают эти условия и которые не боятся воевать". Но опять же, это просто пропагандистские трюки отметила правозащитница

Ранее Шеслер рассказывала, что украинские уклонисты стали чаще использовать коридор через Днестр для побега из страны.