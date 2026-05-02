Москва2 мая Вести.Украинские уклонисты стали чаще использовать коридор через Днестр для побега из страны. Об этом рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, Днестр стал главным водным маршрутом для бегства украинских мужчин от мобилизации, несмотря на то, что Тису легче переплыть.

Тиса находится в горах среди лесных посадок, и казалось, что там легче переплыть, но теперь, учитывая то, что и там, и там есть дроны, камеры, то здесь преимущество леса уже не такое большое. А Днестр — спокойная, более такая плавная река, и преимущественно через него сейчас пытаются, используя технические средства, убежать "ухилянты" за границу заметила Шеслер

Ранее сообщалось, что на Украине придумали меры, позволяющие мобилизовать еще 400 тысяч человек.