Москва13 апр Вести.Украинские заключенные не хотят идти на фронт, глядя на тысячи бывший военных, которые дезертировали и теперь сидят с ними вместе в камерах. Об этом рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер в интервью ИС "Вести".

Шеслер подчеркнула, что Киеву уже не удается сгладить ситуацию с полным провалом мобилизации среди заключенных.

Заключенные, которые сегодня сидят в украинских тюрьмах и которых агитируют идти на фронт, сталкиваются с мощнейшей контрагитацией, потому что рядом с ними сидят тысячи бывших военных, которые дезертировали с фронта и готовы сидеть в тюрьме, чтобы не сидеть в окопе сказала правозащитница

Кроме того, киевский режим постоянно обманывает военнослужащих, не выплачивая им и их семьям положенных пособий, добавила Шеслер.

Украина постоянно обманывает своих граждан, и заключенные не являются исключением. Украина фактически не платит никаких пособий раненым, инвалидам. Семьи погибших не получают вообще практически никаких выплат, несмотря на обещанные миллионы. Естественно, все это приводит к тому, что человек, оказавшийся в украинской тюрьме, понимает: лучше в камере, чем в окопе отметила председатель СППУ

Ранее Лариса Шеслер заявила, что Украина не может позволить себе официально признать погибшими на фронте всех, кто пока числится пропавшими без вести.