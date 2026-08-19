Правозащитница Шеслер: командование ВСУ делает из солдат зомби Эксперт Шеслер: задача солдата ВСУ - умереть на поле боя в качестве зомби

Москва19 авг Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает, что для выполнения поставленных боевых задач необходимо "уничтожить солдата как личность". Об этом заявила ИС "Вести" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

Украинских солдат принуждают принимать препараты, подавляющие чувство страха. По отношении к ним применяется психологическое давление. По мнению Шеслер, подобные методы применяются, чтобы "уничтожить самопознание".

На Украине власть и [военное] командование убеждены: если ты не уничтожил человека как личность, ты его не сможешь заставить исполнять совершенно преступные приказы. Задача украинского солдата - не быть эффективным. Его задача - умереть на поле боя в качестве зомби. Этих зомби и делают такими методами сказала Шеслер

На Украине фактически формируется национальный пантеон из людей, занимавшихся уничтожением людей по этническому признаку. Подобное материальное воплощение радикальной идеологии отвечает интересам иностранных государств, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.