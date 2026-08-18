Москва18 авг Вести.На Украине фактически формируется национальный пантеон из людей, занимавшихся уничтожением людей по этническому признаку. Подобное материальное воплощение радикальной идеологии отвечает интересам иностранных государств. Об этом заявил ИС "Вести" политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Киевские власти занимаются возвращением на родину праха руководителей Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ). Подобные действия "устраивают" западные государства, отметил эксперт.

[На Украине] создается человеконенавистническая идеология, фашистская. Она возрождается. Для этого туда и привезли останки [Евгения] Коновальца и [Андрея] Мельника. …. Внешние игроки вполне осознают, что эта идеология способна хоть как-то еще мобилизовать массы, она – антироссийская. На Украине все это можно, поэтому туда и стекаются все нацистские отбросы. С другой стороны, мировое сообщество поразительно молчит о том, что сейчас происходит на Украине. Почему? Потому что для него выгодно, чтобы Украина стала бешеным кабаном, ядовитой змеей. Весь коллективный Запад вполне все это устраивает сказал Безпалько

Политолог расшифровал послание, скрытое в дате захоронения останков Коновальца. Также эксперт оценил возможность присоединения Украины к ЕС и НАТО. Кроме того, он посоветовал жителям Украины эмигрировать.