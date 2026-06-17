Москва17 июн Вести.Для западных политиков жители Украины – это "полудикие" люди, которых можно использовать как "полезных дикарей" и не жалеть в случае гибели. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Для западных людей, граждане Украины, жители Украины – это такие полудикари. Ну, славяне, что с них возьмешь? Ну, конечно, они полезные дикари. Из двух племен, которые вот там живут, есть русские, есть украинцы. Вот мы как бы украинцев поддерживаем, да. Но их не жалко. Ну, дикари есть дикари. Кто-то из них погибнет. Ну, что же делать? Такова карма. Главное, чтобы мы здесь у себя, в нашем вот этом золотом миллиарде, сохраняли тот уклад жизни, который нам нравится объяснил Безпалько

Он рассказал, что такой тип мышления характерен для жителей США и стран Евросоюза.

В принципе, такое сознание характерно для жителей Евросоюза, особенно Западной Европы, но для жителей США, безусловно, тоже заключил политолог

Ранее страны G7 заявили, что направят Украине дополнительную помощь, чтобы страна смогла пережить зиму. Об этом было объявлено в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита G7.