Москва7 авг Вести.Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в интервью ИС "Вести" указал на схожесть методов киевского режима с бандой террориста Шамиля Басаева.

Аналогия [c бандой Басаева] вполне уместна. Потому что сейчас Украина сосредоточилась на террористических методах воздействия и военных инструментах такого же характера. Это нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры, это попытка запугать население. Или есть сленговое слово, оно очень хорошо передает желание украинского руководства – закошмарить… Как правило, военного смысла эти удары не имеют, они носят демонстративный характер сказал Безпалько

Он добавил, что за время конфликта западные спонсоры передали Украине более 200 млрд долларов, это больше, чем Израиль получил от США за все время существования государства. И даже имея такую поддержку, Украина не может одолеть Россию, отметил политолог.

Мы перемалываем всю технику НАТО, боеприпасы и, собственно говоря, саму тактику НАТО. И поэтому Украина сейчас сосредоточилась именно на террористических методах атак. Они дают очень хороший медийный эффект. Благодаря этому можно, во-первых, отчитываться об успехах, во-вторых, просить еще больше оружия и денег, а в-третьих, как-то пытаться приободрить свое население подчеркнул Богдан Безпалько

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что, выбрав террористическую тактику и атакуя гражданские объекты на территории России, украинские боевики недооценили характер россиян.