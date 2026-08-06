В МИД РФ сравнили действия киевского режима с методами террористов Любинский: Киев не гнушается самыми извращенными методами террористов

Москва6 авг Вести.Киев, не стесняясь, прибегает к методам, сравнимым с действиями террористических группировок, подобным ИГИЛ и „Аль‑Каиде“ (запрещены в РФ). Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

Приоритетное внимание МИД России с фактами в руках уделяет вскрытию и разоблачению террористической сущности киевского режима, не гнушающегося самыми извращенными методами террористов и экстремистов в духе активности ИГИЛ или "Аль-Каиды" подчеркнул Любинский

Дипломат отметил, что Москва будет прилагать все больше усилий для того, чтобы показать мировому сообществу свидетельства террора Киева.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил в беседе с ИС "Вести", что киевский режим усилил свою террористическую активность из-за того, что чувствует безвыходность своего положения. Украина проигрывает России демографически, технически и мотивационно, добавил Ищенко.