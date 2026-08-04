Москва4 авг Вести.Осознавая безвыходность своего положения, киевский режим усилил террористическую активность. Такое мнение высказал в беседе с ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко

Он подчеркнул, что Украина проигрывает России демографически, технически и мотивационно.

В России значительно больше людей, ориентированных на победу над Украиной, чем на Украине — людей, ориентированных вообще на сохранение украинской государственности. Даже те, кто числит себя украинцами, почему-то массово ушли не на фронт, а убежали в Европу рассказал Ищенко

Наращивание атак с БПЛА на гражданское население эксперт объяснил тем, что киевский режим понимает: он находится в тупике.

Осознание безысходности своего положения. Знаете, когда люди понимают, что они слишком далеко зашли, их уже просто не простят, они пытаются под конец хотя бы посильнее нагадить всем. Побольше убить, побольше разрушить добавил политолог

Накануне в результате атак ВСУ в Херсонской области погиб один человек и 23 пострадали. Всего над регионом было уничтожено 76 дронов.