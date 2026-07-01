Мнимые соцопросы на Украине используют для подготовки передышки в конфликте с РФ

Общественные опросы на Украине используются для подготовки передышки в войне Мнимые соцопросы на Украине используют для подготовки передышки в конфликте с РФ

Москва1 июл Вести.Опросы общественного мнения на Украине, проводимые различными международными службами, используются для манипуляции с определенными политическими целями. Такое мнение ИС "Вести" высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Проведение открытых конкурентных социологических исследований на Украине сейчас практически невозможно, отметил он. По мнению политолога, внешнеполитические игроки решили, что странам Европы и Украине, как инструменту противодействия России, нужна передышка, а для этого необходимо провести подготовку мирного соглашения с РФ.

И вот здесь в качестве подготовки и выплывают эти цифры: 66% людей, которые выступают за мирное урегулирование. Совсем недавно цифры людей, которые выступали за продолжение войны, были тоже очень и очень большими. А тут неожиданно они сменились людьми, которые выступают за мирное урегулирование отметил Безпалько

Также он напомнил о недавнем заявлении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о желании баллотироваться на пост главы государства. Поэтому организация соцопросов может означать подготовку к смене власти на Украине и приведение к власти тех людей, которые обеспечат ей легитимность, считает политолог.

Так что вполне вероятно, что это просто одна из политических конструкций Запада, которая направлена на оформление военной передышки ввиду плохого состояния Украины, ввиду возможного обрушения украинского государства, а также ввиду того, что самому Западу крайне необходима передышка подытожил он

Ранее международная служба Gallup International представила опрос общественного мнения на Украине, согласно которому около 66% граждан считают, что страна должна стремиться к скорейшему началу переговоров с Россией. Годом ранее 73% украинских граждан выступали за продолжение конфликта. При этом компания не привела точных дат, число респондентов и не указала статистическую погрешность проведенного опроса.