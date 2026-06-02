Давление киевского режима на простых граждан может привести к перестрелкам Эксперт заявил, что психическое состояние почти 90% украинцев вызывает опасение

Москва2 июн Вести.В условиях постоянного давления со стороны киевского режима простые граждане Украины могут дойти до применения оружия для разрешения бытовых конфликтов. Такое мнение политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, психическое состояние почти 90% населения Украины вызывает серьезные опасения.

С 2014 года жить под давлением, испытывать когнитивный диссонанс и надо как-то с этим жить, если нет возможности уехать… Это еще и результат того, какую манеру поведения демонстрирует руководство этой территории. Они демонстрируют, что вообще-то им плевать на судьбы людей, кто живет под их контролем… Я думаю, скоро дойдет дело и до применения оружия в таких условиях, оно там бродит бесконтрольно в больших объемах. Так что мы еще можем увидеть и перестрелки, и взрывы гранат в скором будущем сказал Дудчак

Ранее сообщалось, что прятавшиеся в метро жители Киева поругались между собой из-за палаток и спальных мест. Люди спустились в метро во время массированного удара возмездия российских войск по военным объектам на Украине, большинство из них взяли с собой раскладушки, стулья и коврики.