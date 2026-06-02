Прятавшиеся в метро жители Киева поругались из-за палаток и спальных мест Коц: прятавшиеся в метро жители Киева поругались из-за палаток и спальных мест

Москва2 июн Вести.Прятавшиеся в метро жители Киева поругались между собой из-за палаток и спальных мест. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в мессенджере MAX.

Он отметил, что жители Киева спустились в метро во время массированного удара российских войск по военным объектам на Украине. Журналист напомнил, что городское метро еще в советские времена было спроектировано как бомбоубежище.

По словам Коца, большинство людей взяли с собой раскладушки, стулья и коврики.

Но были и такие, кто решил переждать обстрел "в стиле лакшери". Некоторые предприимчивые киевляне расставили на станциях метро здоровенные туристические палатки, отгородившись от других нейлоном и заняв дефицитное пространство, где могло бы разместиться гораздо больше сограждан. Не столь находчивые жители столицы возмущаются в соцсетях написал военкор

Ранее стало известно, что в центральной части Киева прозвучали взрывы. Позже в министерстве обороны России заявили, что в ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине в ответ на террористические акты киевского режима.