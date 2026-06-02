В метро Киева разрешили оставаться на ночь в палатках даже без воздушной тревоги

В киевском метро пассажирам разрешили устанавливать палатки В метро Киева разрешили оставаться на ночь в палатках даже без воздушной тревоги

Москва2 июн Вести.В киевском метро не планируют запрещать пассажирам использовать палатки. Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

По словам представителей метро, палатки можно будет использовать даже ночью при отсутствии воздушной тревоги. Власти только попросили киевлян не брать с собой чересчур объемные вещи.

При этом местные жители зарегистрировали петицию, в котором они выступили против размещения палаток и матрасов в метро.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что прятавшиеся в метро жители Киева поругались между собой из-за палаток и спальных мест.