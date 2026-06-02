Москва2 июн Вести.В Киеве отсутствуют полноценно оборудованные бомбоубежища – об этом говорит тот факт, что жители украинской столицы прятались в метро во время массированного удара ВС РФ по военным объектам. Таким мнением с ИС "Вести" поделился руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, со стороны киевского режима отсутствует системный подход к оборудованию, в том числе и бомбоубежищ для жителей.

То, что они вынуждены отсиживаться и прятаться в метро, это еще и говорит о том, что отсутствует нормально, полноценно оборудованное бомбоубежище, что было бы, наверное, логично на месте киевской власти, которая системно провоцирует Россию на вынужденные ответы, которые неминуемо заставляют людей спускаться в метро сообщил Кнырик

Ранее сообщалось, что прятавшиеся в метро жители Киева поругались между собой из-за палаток и спальных мест. Люди спустились в метро во время массированного удара возмездия российских войск по военным объектам на Украине, большинство из них взяли с собой раскладушки, стулья и коврики.