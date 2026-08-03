Москва3 авгВести.Чтобы предотвратить разочарование украинцев и "антиевропейский разворот" Малороссии в ближайшие годы, Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Украиной, сообщили в Службе внешней разведки России.
Европейские бюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в пресс-бюро СВР.
Чтобы предотвратить разочарование украинцев и "антиевропейский разворот" Малороссии в ближайшие годы, Брюссель в июне в качестве "конфетки" предложил начать предвступительные переговоры с Украинойговорится в сообщении
Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, но без права голоса.
На самом же деле Украина нужна Брюсселю только как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, добавили в СВР.