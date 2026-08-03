ЕС ведет с Киевом переговоры, чтобы помешать антиевропейскому развороту Украины

ЕС хочет предотвратить антиевропейский разворот Украины ЕС ведет с Киевом переговоры, чтобы помешать антиевропейскому развороту Украины

Москва3 авг Вести.Чтобы предотвратить разочарование украинцев и "антиевропейский разворот" Малороссии в ближайшие годы, Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Украиной, сообщили в Службе внешней разведки России.

Европейские бюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в пресс-бюро СВР.

Чтобы предотвратить разочарование украинцев и "антиевропейский разворот" Малороссии в ближайшие годы, Брюссель в июне в качестве "конфетки" предложил начать предвступительные переговоры с Украиной говорится в сообщении

Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, но без права голоса.

На самом же деле Украина нужна Брюсселю только как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, добавили в СВР.